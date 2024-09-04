По цене Lada Vesta: какие китайские машины можно купить за 2 млн рублей «Газета.Ru» назвала семь китайских иномарок по цене Lada Vesta

Китайские автопроизводители представили на российский рынок кроссоверы, сравнимые по цене с Lada Vesta, либо слегка дороже российского бестселлера, но более интересные по оснащению. О том, какие доступные паркетники из Китая можно выбрать вместо отечественной машины — в материале «Газеты.Ru».

VGV U70 Pro

Базовая версия кроссовера VGV U70 Pro сопоставима по цене с универсалом Lada Vesta SW Cross в максимальной комплектации — он стоит 2,15 млн рублей. Этот кроссовер в базе имеет тканевую обивку салона, мотор 1.5 (143 л.с.) и шестиступенчатую механическую трансмиссию. При сдаче старого автомобиля в «трейд-ин» U70 Pro обойдется еще на 100 тыс. рублей дешевле.

close VGV U70 Pro VGV

При этом с длиной в 4825 мм и колесной базой в 2800 мм по габаритам этот автомобиль сравним с некогда популярным в России корейским кроссовером Hyundai Santa Fe. В ходе адаптации для российского рынка у VGV была перекалибрована подвеска и изменены алгоритмы работы двигателей. Автомобиль получил подогревы сидений, лобового стекла, руля и форсунок омывателя. Полного привода у этого автомобиля нет, зато дорожный клиренс составляет внушительные 200 мм.

Jetour X50

Осенью 2024 года планируется начало продаж в России компактного кроссовера Jetour X50, цена начальной комплектации которого составит 1,99 млн рублей. В базовой версии автомобиль получит атмосферный мотор 1.5 мощностью 114 л.с. и пятиступенчатую МКП. Также у него будет модификация с турбомотором 1.5 на 147 сил, работающим в паре с шестиступенчатым «роботом».

close Jetour X50 Jetour

По размерам маленький паркетник Jetour сопоставим с Belgee X50 (Geely Coolray прошлого поколения), выпуск которого под суббрендом Geely налажен в Белоруссии.

Для бюджетной новинки Jetour предусмотрено три варианта отделки салона: в черном, красном и светло-сером цветах. На передней панели установлены два 10-дюймовых дисплея для приборов и мультимедиа, сведенных в единый блок. Водительское кресло регулируется в шести направлениях. На Jetour X50 применяется задняя независимая подвеска, хотя большинство кроссоверов-одноклассников снабжены более дешевой скручивающейся балкой. Дорожный просвет у автомобиля довольно высокий — 186 мм.

Chevrolet Onix

В России в массовом порядке начали предлагать седаны Chevrolet Onix, которые российские дилеры завозят из Узбекистана. В классифайдах появились десятки объявлений с предложениями купить эти автомобили по цене около 2 млн рублей. Многие из выставленных на продажу Onix выпущены в 2023 году и имеют незначительный пробег.

close Chevrolet Onix Chevrolet

Chevrolet Onix с турбомотором 1.2 мощностью 132 л.с. и гидромеханической шестиступенчатой АКП можно приобрести за 2,1 млн рублей. Такой автомобиль снабжен легкосплавными дисками, кондиционером, медиасистемой с возможностью подключить смартфон через Apple CarPlay и Android Auto, сиденьями с тканевой обивкой. Можно найти в продаже и Onix с мотором 1,2 мощностью 90 л.с., работающим в паре с механической трансмиссией по цене около 2 млн рублей.

DFSK 500

Компания Dongfeng в августе начала продавать кроссовер DFSK 500 по цене от 2,2 млн рублей без учета скидок и спецпредложений. Автомобиль доступен в России только с одним бензиновым атмосферником 1.5 мощностью 113 л.с., который работает в паре с вариатором.

close DFSK 500 DFSK Motor

В комплектацию входят фронтальные подушки безопасности, обогрев руля и передних сидений, 17-дюймовые легкосплавные диски. У DFSK 500 классические стрелочные приборы и медиасистема с 7-дюймовым дисплеем, есть камера заднего вида, бесключевой доступ, датчики света и дождя.

По габаритам новинка Dongfeng сравнима с хорошо известным россиянам Renault Duster. Длина DFSK 500 — 4385 мм, колесная база — 2655 мм.

Forthing T5

Компания Ixen Motors обнародовала прайс-лист на кроссовер Forthing T5 калининградской сборки. Автомобиль предлагается по цене от 1,95 млн рублей с учетом выгод и акций от производителя. Он оснащен турбомотором 1.5 мощностью 144 л.с. и шестиступенчатой гидромеханической АКП.

close Forthing T5 IXEN Motors Rus

Среди оснащения — панорамная крыша, климат-контроль, передние и боковые подушки безопасности, а также бесключевой доступ. Сиденья с обивкой из искусственной кожи снабжены подогревом.

Omoda S5 GT

После недавней корректировки прайс-листов доступнее стал седан Omoda S5 GT со спортивным внешним дизайном. У автомобиля появилась версия Tech за 2,35 млн рублей. В отличие от более дорогих версий со 150-сильным турбомотором и «роботом», такая Omoda S5 GT оснащается мотором мощностью 147 л.с., который работает в паре с вариатором.

close Omoda S5 GT Omoda

Упрощена и комплектация: у версии Tech нет климат-контроля, электрорегулировки пассажирского кресла и вентиляции передних сидений. Заменены стандартными и ярко-оранжевые тормозные суппорты.

GAC GS3

Компактный кроссовер GAC GS3 укладывается в бюджет 2 млн рублей с учетом выгод и спецпредложений, без них он обойдется покупателю минимум в 2,3 млн рублей. В России GAC GS3 предлагается с единственным бензиновым турбомотором 1.5 мощностью 177 л.с. и семиступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом.

close GAC GS3 GAC

В оснащение базовой версии входит светодиодная оптика, подогрев лобового стекла, кондиционер, кресла с тканевой обивкой и подогревом. Также в наличии система стабилизации и фронтальные подушки безопасности.