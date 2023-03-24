Прощай ,«Бамблби»: знаменитый маслкар Chevrolet Camaro снимут с производства

Концерн General Motors объявил о намерении снять с производства автомобиля Chevrolet Camaro, американский маслкар покинет конвейер уже в январе следующего года. Автомобиль, задуманный как машина для молодежи, успел стать одним из ключевых героев фантастической саги «Трансформеры». Купе выпущено большим тиражом, поэтому коллекционной ценностью станут только машины спецсерий, говорят эксперты.

General Motors выпустил официальное сообщение о намерении завершить выпуск автомобиля Chevrolet Camaro в январе 2024 года. Последние Camaro шестого поколения сойдут с конвейера завода в Лэнсинге, штат Мичиган.

В нынешней генерации автомобиль выпускается с 2016 года в кузовах купе и кабриолет и оснащается широким набором силовых установок. В базовой версии Camaro (от $27,8 тыс. на американском рынке за машину в кузове купе) устанавливают 2,0-литровый турбомотор мощностью 275 л.с.

Самая мощная версия ZL1 снабжена 650-сильным V8 и стоит почти втрое дороже (более $77,3 тыс. в США).

Camaro, как и его главный конкурент — Ford Mustang, — это машины с классической компоновкой и спортивной внешностью, в базовой комплектации они всегда продавались с не самыми мощными моторами. За это на североамериканском рынке они получили наименование pony cars. Отсылка к маленькой лошади говорит о стилизации этого типа машин под настоящий спорткар. Оно закрепилось после того, как родоначальник класса, Ford Mustang, продемонстрировал очень высокие продажи сразу после выхода на рынок. В 1966 году, когда дебютировал Chevrolet Camaro, годовые продажи Mustang превысили 607 тыс. экземпляров.

Вдогонку за Mustang

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Работы над Chevrolet Camaro первого поколения начались в 1964 году, как только стало понятно, что Mustang демонстрирует феноменальную популярность. В середине ноября 1965-го построили первый кузов, а серийный выпуск купе (с длинным капотом и сдвинутым назад салоном) начался 7 августа 1966 года.

В базовом исполнении Camaro оснащался 6-цилиндровым мотором мощностью 140 сил,

для нового купе были доступны и более серьезные 8-цилиндровые агрегаты вплоть до 375 сил.

Вскоре после выпуска серийной машины у нее появилась модификация, ориентированная на популярную гоночную серию Trans Am, – Z28 с 4-ступенчатой «механикой» и 290-сильным мотором.

«Пони-кары» стали популярными среди молодых людей, поскольку во второй половине шестидесятых во взрослую жизнь начало входить многочисленное поколение так называемых «бэби-бумеров», родившихся в первые годы после Второй мировой войны.

Тем более, что в модельной линейке присутствовали автомобили, относительно доступные по цене.

Последовательное развитие

Автомобиль второго поколения выпустили в 1970-м. У него сильно изменился дизайн, но конструкция шасси осталось прежней. Правда, инженерам GM удалось значительно улучшить управляемость машины. Из-за того, что Camaro стал более тяжелым, базовым мотором для машины стал 4,0-литровый V6, а топ-версия Super Sport получила V8 рабочим объемом 6,6 литра.

В середине 70-х проект Camaro в первый раз оказался под угрозой закрытия из-за нефтяного эмбарго, объявленного арабскими странами.

Цены на бензин взлетели, и американцы начали массово отказываться от автомобилей с высоким расходом топлива. Тогда автомобиль лишился наиболее крупных моторов, но сохранился в линейке.

Третье поколение машины появилось в 1981 году и тогда Camaro впервые примерил 4-цилиндровый двигатель мощностью в 90 сил на базовой версии. Четвертое поколение спорткара выпускалось с 1993 по 2002 годы, когда Camaro, значительно отстававший по продажам от Ford Mustang, решили впервые снять с производства. Возродилась культовая модель только в 2009 году и оказалась на новом витке популярности, благодаря кинематографу.

Один из «Трансформеров»

В 2007 году Chevrolet Camaro стал одним из героев фильма «Трансформеры». Концерн General Motors в преддверии дебюта модели нового поколения предоставил для съемки концепты возрождаемого Camaro. С этой машины срисовали одного из главных героев-роботов — Бамблби. Причем в различных сериях дизайн главного героя менялся, но был похож на Camaro разных поколений.

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Экранизация франшизы «Трансформеры» придала Camaro новый виток популярности: по итогам 2009 года модель разошлась тиражом более 60 тыс. экземпляров против 20 тыс. в последний год производства прошлого поколения, а в 2010-м «Шеви» обогнало по продажам Mustang.

Не коллекционный, но культовый

Chevrolet Camaro нельзя рассматривать как коллекционную редкость, цена на которую будет гарантированно расти со временем, говорят опрошенные «Газетой.Ru» эксперты рынка автомобильного антиквариата. При этом культовый статус модели бесспорен, в том числе из-за появления машины в кино, признают они.

В компании «Антикварные автомобили», занимающейся продажей, реставрацией и техобслуживанием классических и коллекционных автомобилей, пояснили «Газете.Ru», что Chevrolet Camaro изначально был выпущен как массовая модель, ориентированная на молодую аудиторию.

«Camaro появился как автомобиль для молодежи – в качестве первого транспортного средства, для знакомства с брендом Chevrolet.

При этом нужно представлять, что он разошелся миллионными тиражами, и поэтому не будет иметь именно коллекционной ценности», — рассказал «Газете.Ru» представитель компании, представившийся Александром.

Классические Camaro имеют историческую ценность для экспонирования в музеях, они позволяют получить представление о том, как развивался автопром, это во многом эпатажный автомобиль, полагает собеседник.

«С точки зрения нашего рынка сдерживающим фактором для покупки и ввоза таких машин являются таможенные пошлины, которые рассчитываются в зависимости от объема двигателя.

За машину с мотором 5,7, которая в ухоженном состоянии в США стоит $10-20 тыс., придется уплатить пошлину примерно в $40 тыс.», — приводит пример Александр.

Поэтому такие автомобили пользуются спросом только у преданных поклонников и энтузиастов бренда, заметил он.

Владелец компании Oldtimer Cars Глеб Рачко полагает, что среди Camaro потенциал в качестве объекта коллекционирования есть у машин из ограниченных серий с небольшим пробегом.

«Самыми ценными Camaro сейчас являются автомобили шестидесятых годов в наиболее мощных версиях с V8,

они будут расти в цене. Camaro – массовая модель, и ей не стать «голубой фишкой», как Ferrari 250 GTO, которых было сделано всего 36 штук», — отмечает Рачко в беседе с «Газетой.Ru».

Вместе с тем, такие янгтаймеры и олдтаймеры, как Chevrolet Camaro и Ford Mustang, имеют большую группу преданных поклонников, эти машины популярны и модны в том числе благодаря массовой культуре и фильмам. Предпосылок, чтобы они дешевели в будущем, не наблюдается, добавляет он.

«Как только модель снимают с производства, машины последнего года выпуска и лимитированные серии всегда дорожают. Тем более, что Camaro в последнем кузове стали популярны благодаря «Трансформерам».

Если найти Camaro с маленьким пробегом и в полной сохранности, он не просядет в цене», — заметил Рачко.