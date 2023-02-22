На российский рынок выходит новая китайская марка

Автомобили китайской марки Jetour появятся на российском рынке в апреле 2023 года, узнала «Газета.Ru». Модельный ряд бренда состоит из кроссоверов, которые будут позиционироваться как молодежные. О том, какие автомобили выпускает Jetour и сколько они могут стоить в России, в материале «Газеты.Ru».

Автомобили Jetour сейчас проходят сертификацию и после получения ОТТС состоится их презентация, сообщили «Газете.Ru» источники в российском автобизнесе. Собеседники издания рассказали, что презентация на рынке РФ первой модели Jetour состоится в апреле.

Спикеры «Газеты.Ru» подчеркнули, что сейчас компания не готова сообщить даже приблизительные цены автомобилей Jetour, поскольку ситуация на рынке может измениться. Автомобили Jetour будут не дороже моделей материнского бренда Chery, но первые будут ориентированы на более молодых потребителей, отметил собеседник издания.

Марка Jetour основана в 2018 году китайским автоконцерном Chery. Ее модельный ряд состоит из кроссоверов с оригинальным дизайном, не пересекающимся с продукцией основного бренда.

Летом 2022 года на презентации было объявлено, что Jetour планирует активно расширять присутствие на экспортных рынках,

в том числе начать продажи в Бразилии, Мексике, Японии, а также России и Казахстане.

Кроссовер Jetour Dashing (или Dasheng, как он называется в Китае) сравним по габаритам с Toyota RAV4 и почти на 12 см длиннее выпускаемого на заводе в Тульской области Haval Jolion. Причем по величине колесной базы (2720 мм) китайский автомобиль опережает японского одноклассника (2690 мм).

Dashing оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 156 л.с. и роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением.

В интерьере предусмотрен 15-дюймовый экран медиасистемы, ориентированный горизонтально. Автомобиль оснащается широким набором систем активной безопасности, в том числе автоматикой экстренного торможения и датчиками предупреждения о возможном наезде сзади. В Китае такой автомобиль стоит в диапазоне от 100 до 134 тыс. юаней (1,1-1,5 млн рублей).

close 100% Jetour X70 Jetour

Кроссовер X70 крупнее. При габаритной длине 4720 мм он сравним с внедорожником SsangYong Rexton второго поколения и на 6,5 см короче нынешнего Hyundai Santa Fe. Автомобиль оснащается турбомотором 1,5 л мощностью 147 л.с., в паре с которым работает 6-ступенчатая «механика» или 6-ступенчатый «робот» с двойным сцеплением. В такой конфигурации на этот автомобиль уже получено одобрение типа транспортного средства (ОТТС) в Казахстане.

Флагманская модель Jetour, выпускающаяся в нескольких модификациях, – кроссовер X90.

При габаритной длине 4840 мм и колесной базе 2850 мм он сравним по размерам с Kia Sorento. На китайском рынке у X90 есть версия с семью посадочными местами. После обновления осенью 2022 года Jetour X90 в модификации Plus получил новый 2,0-литровый турбомотор мощностью 254 л.с. и роботизированной 7-ступенчатой трансмиссией с двойным сцеплением.

close 100% Jetour X90 Jetour

В Jetour пока не раскрывают модельный ряд, с которым бренд появится в России. По предварительной информации, на старте продаж марка предложит россиянам кроссовер X70.

Популярность нового автомобильного бренда в России будет зависеть от ценового позиционирования, при этом в сегменте свыше 2 млн рублей новые кроссоверы ожидает серьезная конкуренция», отмечают эксперты.

«Основными конкурентами для Jetour станут кроссоверы Haval и Geely, на них же они скорее всего будут ориентироваться и по ценам.

Соответственно, и цена на более компактный Jetour ожидается в районе 2-3 млн рублей.

Цена в 4 млн рублей за X90, который по габаритам сравним с Ford Explorer, мне представляется вполне адекватной», — рассуждает в беседе с «Газетой.Ru» независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

С учетом высокого утилизационного сбора и очень дорогой логистики, а также нехватки новых автомобилей на российском рынке, цены на китайские автомобили в России неизбежно становятся значительно более высокими, чем в самом Китае. Одна только доставка машины в контейнере из Китая в Россию стоит сейчас $3,5-4,5 тыс. (262-337 тыс. рублей), оценивает эксперт.

«Если, допустим, в Китае машина стоит до 1 млн рублей, в России эту цену можно смело умножать на два», — приводит пример Бургазлиев.

Российский рынок остро нуждается в сравнительно недорогих моделях, в бюджете до 2 млн рублей, и если Jetour окажется сильно дороже, то неизбежна жесткая конкуренция с уже работающими в России китайскими брендами, отмечает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

«Если они хотят массовых продаж, то нужно выходить в сегмент до 2 млн рублей, где сейчас пусто.

На такие машины есть большая потребность. Туда, например, собирается марка Kaiyi. В сегменте выше все очень плотно: там работает Chery, Exeed и Haval», — говорит Моржаретто «Газете.Ru».

При цене автомобиля свыше 2 млн рублей на продажи в районе хотя бы нескольких десятков тысяч автомобилей в год рассчитывать не приходится, констатирует он.