Фейковый шоу-рум и тотал. Какие уловки используют мошенники при продаже авто

При покупке или продаже автомобиля россияне рискуют остаться и без денег, и без машины. Мошенники придумывают новые способы обмана и продолжают использовать старые проверенные методы, на которые водители до сих пор попадаются, рассказали автоэксперты. Подробнее о том, какие схемы применяют аферисты, — в материале «Газеты.Ru».

В Санкт-Петербурге полицейские раскрыли группу мошенников, похищавших автомобили у водителей, которые выставляли их на продажу, сообщает пресс-служба в МВД России.

Злоумышленники прикрывались брендом реально существующего автосалона, для этого они арендовали офис в Красногвардейском районе, изготовили поддельные документы, копии печатей и вывески. Затем на сайтах классифайдов искали объявления о продаже автомобилей, связывались с продавцами и предлагали свои услуги — машина размещалась по договору комиссии в якобы реально существующем автоцентре.

После подписания агентских договоров они забирали у собственников автомобили вместе с ключами и документами.

Чтобы не вызвать подозрений, преступники присылали автовладельцам подложные платежные поручения о переводе денег и находили различные отговорки, почему деньги не поступали на счета, ссылаясь на технические проблемы.

Сами же аферисты продавали присвоенные автомобили и распределяли прибыль между собой. В некоторых случаях они возвращали деньги настоящим собственникам машин, чтобы те не обращались в полицию. Преступники обманывали и покупателей авто, которые к ним обращались, — забирали у них предоплату за автомобили под предлогом бронирования, после чего переставали общаться.

Всего фейковый автодилер похитил 11 машин, общий ущерб составил около 8 млн рублей,

отмечается в сообщении МВД.

Без комиссии

Аферисты обманывают клиента на солидные средства и без самого факта воровства автомобиля, что для них чревато тяжелой статьей Уголовного кодекса, говорит основатель проекта «Автомаркетолог» и экс-глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев. По его словам, куда проще и безопаснее для мошенников подменить договор в момент купли-продажи автомобиля или навязать разорительный кредит.

«Людей также зазывают по объявлению с низкой ценой, а уже на месте подменяются договоры и предлагают подписать тот, где указана другая цена, а внесенная предоплата уже не возвращается.

Поэтому договоры надо всегда тщательно изучать, а вообще лучше ездить в проверенные компании, которые давно существуют на рынке. Юридическая грамотность – обязанность будущего владельца машины», – подчеркивает Мосеев.

При самостоятельной продаже автомобиля важно понимать, что

случайным коммерсантам отдавать машину на комиссию категорически нельзя.

Если автовладелец готов на комиссионную продажу, то следует приехать в известный автосалон и заключить договор с проверенным юридическим лицом, говорит собеседник.

«Дилеры занимаются выездным выкупом автомобилей. В ходе продажи машины «на улице» важно удостовериться, что деньги пришли к вам на счет, и только после этого заканчивать сделку. У дилеров есть возможность проводить такие сделки при виде автомобиля в формате «здесь и сейчас», – отмечает Мосеев.

Также при таких сделках следует остерегаться принимать оплату за машину наличными, поскольку в случае спорных ситуаций доказать передачу денег будет сложно, предупреждает эксперт.

«Профессиональные игроки почти никогда не используют наличные. Это удел перекупов или мошенников.

В перекупах нет ничего плохого, кроме того, что они не платят налог государству. Мошенники могут вам просто показать деньги, и в итоге вы ни машины, ни денег не увидите», – указывает основатель проекта «Автомаркетолог».

«Перебитые и «тотальные»

В «Страховом Доме ВСК» перечислили несколько популярных мошенничеств с автомобилями. Так, аферисты стали чаще продавать автомобили с с перебитыми номерами кузова. Обычный человек без доступа к закрытым данным и без полной проверки документов и изучения VIN-номера установить обман не сможет. Самый эффективный способ не попасть в ловушку – передача денег только после совершения регистрационных действий в ГИБДД.

Другая обманная схема – продажа машины по доверенности неуполномоченным лицом, когда покупатель не может установить истинного правообладателя.

Доверенность может быть поддельная либо недействующая на момент совершения сделки.

«Проверять доверенности можно на сайте Федеральной нотариальной палаты. Но даже при наличии доверенности в реестре, возможен вариант, что она либо полностью поддельная (маскируют под настоящую), либо в нее внесены права, которых в оригинале не было», – рассказали в ВСК.

В число других популярных хитростей входит продажа восстановленного автомобиля, ранее признанного полностью непригодным для эксплуатации, на языке страховых компаний такие машины называются «тотальными». В таком случае покупатели рискуют получить опасную машину. Зачастую мошенники пытаются продать залоговый автомобиль по дубликату ПТС, в котором нет отметки банка.

В этом случае машину уже не поставят на учет в МРЭО,

добавили в ВСК.

Сам угнал, сам продал

Одна из самых распространенных схем мошенничества с автомобилями – страхователь сам у себя якобы угоняет машину, а на деле продает ее м заявляет об угоне только для получения страхового возмещения, рассказывает заместитель начальника отдела по организации работы регионов департамента безопасности «Ресо-Гарантия» Николай Филатов. В этом случае страховая компания заберет автомобиль у добросовестного покупателя, как только он приедет в ГИБДД для постановки на учет.

Еще одна типичная уловка – мошенник входит в доверие и убеждает приобрести автомобиль, при необходимости в кредит, для последующей сдачи в аренду с целью дополнительного заработка.

Затем жертвы сами передают мошеннику ключи от новенького авто, а тот его похищает и скрывается»,

— поделился Филатов.

В прошлом году страховщики пресекли деятельность такого мошенника на юге России: мужчина находил потенциальных жертв через свою жену, которая работала в салоне красоты. Вместе с супругой они в подробностях рассказывали клиенту о коммерческой выгоде приобретения нового автомобиля в регионе и последующей сдачи его в аренду в Москве или Санкт-Петербурге.

«Таким образом они убеждали клиента приобрести машину премиальной марки в кредит и оформить на него полис КАСКО. Человек передавал новый автомобиль своему новому знакомому якобы в аренду, чтобы участвовать в получении прибыли.

После передачи авто новый знакомый переставал выходить на связь.

В последующем человек, которого ввели в заблуждение, заявлял в страховую компанию о хищении», — рассказывает Филатов.