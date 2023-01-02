Сколько можно выпить, чтобы утром сесть за руль

В среднем водителю потребуется до трех часов, чтобы дождаться, когда выпитая кружка пива «выветрится» из организма, считают врачи. В случае употребления пол-литра крепкого напитка полная трезвость наступит примерно через 20 часов. При этом у мужчин и женщин эти показатели разные. Как подсчитать, сколько можно выпить того или иного алкоголя накануне застолья, чтобы не лишиться водительских прав наутро, — в материале «Газеты.Ru».

Средняя скорость вывода алкоголя из организма составляет около 0,1 промилле в час, рассказал «Газете.Ru» психиатр-нарколог из центра профессионального лечения и реабилитации «Здравница» Андрей Болонкин. Для того чтобы определить, можно ли садиться за руль, нужно умножить объем напитка в литрах на его крепость.

«Так, если вечером было выпито 0,5 л крепкого напитка (водка, коньяк, виски и т. д.), то получается: 40x0,5=20. Таким образом, алкоголь выйдет из организма через 20 часов. Значит, полная трезвость наступит к вечеру следующего дня.

При этом необходимо учитывать, что у разных людей скорость вывода алкоголя может быть разной, это зависит от разных параметров (вес, состояние здоровья, пол и др.) Например, у женщин эта скорость меньше, а у людей с большим весом больше», — отметил Болонкин.

Алкоголь из разных напитков выводится с разной скоростью. Из газированных напитков он быстрее попадает в организм и быстрее выходит. К примеру, 0,5 л пива крепостью 4% выходят из организма мужчины, в зависимости от массы, за 1,5-3 часа. У женщин можно смело прибавлять еще час, сообщил нарколог.

100 мл игристого вина полностью выходят из организма здорового мужчины весом 80-90 кг за 50 минут. У женщин этот показатель больше – им необходимо более 2 часов на полное расщепление этанола, содержащегося в 100 мл шампанского, подсчитал врач.

«Получается, что после выпитой бутылки придется ждать не менее 8 часов, когда можно сесть за руль. Если было выпито вино крепостью 18% объемом 500 миллилитров, то человеку средней массы нужно выждать не менее 10 часов. Если накануне выпить бутылку вина, то на следующий день на работу лучше ехать на общественном транспорте», — объяснил Болонкин.

Все зависит от почек и печени

Если мужчина со средним весом выпил крепкий алкоголь — к примеру, водку, — то в час метаболизируется 20-25 грамм алкоголя, рассказал «Газете.Ru» заместитель главврача по медицинской части наркологической «Клиники Маршака» Дмитрий Мовчан

Если водителю нужно отправиться в поездку наутро после застолья, ему не следует употреблять алкоголь крепче шампанского (до 16 градусов).

«В приоритете напитки не крепче шампанского, так организму будет легче метаболизировать алкоголь. Водка дольше сохраняется в организме, ему требуется больше энергии, чтобы ее переработать. Бывают заболевания, при которых очень этот процесс сильно замедляется – заболевание почек и печени», – отметил он.

Для того, чтобы рассчитать время выведения алкоголя из организма, водители могут воспользоваться судебно-медицинскими экспертными таблицами,

которые доступны в интернете, посоветовал в беседе с «Газетой.Ru» психиатр-нарколог Александр Ковтун.

«Туда можно ввести крепость напитка, вес человека, учесть объем выпитой воды и съеденной пищи, получив данные, когда на 50% падает концентрация алкоголя и когда он полностью выводится из организма. Учитывается даже характер двигательной активности», – сообщил Ковтун.

Тяжелое утро

Лучше всего ускоряют вывод алкоголя из организма продукты, содержащие жидкость, подчеркнул психиатр-нарколог Андрей Болонкин. В этом случае за счет мочегонного эффекта отлично помогает вода. Она не только ускорят вывод алкоголя из организма, но и поможет чувствовать себя лучше на следующий день.

«Хороший эффект будет, если после употребления алкоголя выпить не менее 0,5 л воды. Кофе и чай за счет ускоряющего метаболизм действия кофеина тоже дают некоторый эффект», — сказал врач.

Помочь уменьшить вред алкоголя организму, в том числе сократить всасывание этанола из желудочно-кишечного тракта, могут жирные продукты: мясо, молоко, сало, растительные масла, поскольку жир обволакивает стенки желудка и кишечника, за счет чего некоторое количество алкоголя просто не проникнет в кровь.

Проще говоря, нужно закусывать, пояснил врач.

Без энергетиков

Во время застолий водителям не следует есть продукты, в которых содержатся некоторые животные или растительные жиры – они замедляют переработку алкоголя, сообщил Дмитрий Мовчан. Сюда относятся сливочное масло, сметана, майонез, жирные сорта рыбы и мяса. Курить одновременно с употреблением спиртных напитков тоже не стоит.

Положительно на процесс расщепления этилового спирта влияют углеводы в сочетании с углекислым газом (сладкая газированная вода).

По словам врача, некоторые водители употребляют энергетические напитки, считая, что это поможет быстрее прийти в себя наутро после нетрезвого застолья.

«Водители считают, что энергетики сильно тонизируют и бодрят, улучшая концентрацию. На самом деле в них содержится большое количество кофеина, который обладает мочегонным действием, выводит из организма микроэлементы и только усугубляет состояние человека с интоксикацией», – заявил он.

Также некоторые покупают в аптеках препараты, которые якобы должны бороться с похмельем и выводят из организма алкоголь, добавил Мовчан.

Пользоваться ими бесполезно – такие препараты не работают и их эффективность не доказана, подчеркнул врач.

В любом случае, нужно понимать, что если утром нужно садиться за руль, то количество выпитого накануне алкоголя должно быть минимальным, согласились собеседники «Газеты.Ru».

Рейды не по закону

ГИБДД активно устраивает рейды ближе к Новому году и во время праздников, останавливая все автомобили подряд. Не имеет значения, есть признаки опьянения или нет – всем предлагают «продуться» или сразу отправляют в передвижной пункт медицинского освидетельствования, предупредил президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.

«Это поголовный способ выявления нетрезвых водителей. Если признаков опьянения нет, то «продувка» на месте или у врача нарколога недопустима в принципе, потому что это не предусмотрено законом, но, к сожалению, гаишники это делают», – указал Травин.

По мнению юриста, автоинспекторам следует внимательнее присматриваться к имеющим признаки опьянения водителям, патрулировать у ресторанов и прочих заведений и иметь при себе алкометры — в этом и должен быть смысл рейда.

Признаками опьянения считаются неустойчивая походка, запах алкоголя изо рта, покраснение кожных покровов, не соответствующее обстановке поведение, напомнил Травин. В этом случае автоинспектор составляет протокол об отстранении от управления автомобилем. В присутствии двух понятых или под видеозапись водителю предлагают «дунуть в трубочку». Если он отказывается, ему выдается направление о проведении медицинского освидетельствования или в передвижном пункте, или у врача-нарколога.

Зачастую автоинспекторы не соблюдают требования проверок водителей на трезвость, отметил Травин.

«Неполная видеосъемка, водителю не разъясняют его права и обязанности, не разъясняют права понятым, не объясняют водителю последствия отказа от медосвидетельствования, – перечислил собеседник издания. –

Гаишники говорят, что можно поехать дальше и никаких проблем не будет, а водитель не знает, что за отказ от освидетельствования предусмотрена такая же ответственность, как и за пьяное вождение – штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение прав».

Случается, что водитель не готов проходить освидетельствование на месте, подразумевая, что хочет пройти тест у врача, но гаишники вводят автомобилиста в заблуждение. Автоинспекторы протягивают водителю протокол о направлении на медицинское освидетельствование, и он, не читая, подписывает в нем отказ.

Он посоветовал автомобилистам не спорить с гаишниками и пройти тест, потратив свое время, чтобы не лишиться прав.

Также автоинспекторы зачастую не исполняют норму закона, которая сначала предписывает отстранить водителя от управления, прежде чем проводить освидетельствование, рассказал вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

«Иногда автоинспектор использует личный алкотестер вместо положенного по службе, рассчитывая получить взятку благодаря поддельным результатам. Также мы неоднократно сталкивались с ситуациями, когда автоинспекторы не отвозят водителя из больницы обратно к машине после прохождения освидетельствования у нарколога», – добавил он.