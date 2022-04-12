Как в российских аэропортах будут тушить пожары без уникальных австрийских машин

Евросоюз запретил экспорт в Россию пожарной техники, следует из проекта изменений регламента «об ограничительных мерах в связи с действиями России на Украине», с которыми ознакомилась «Газета.Ru».
В документе Евросоюза говорится о запрете предоставлять российскому рынку «техническую помощь, посреднические услуги или другие услуги, связанные с товарами и технологиями» в области пожарного транспорта. Также ограничения вводятся на «предоставление, производство, обслуживание и использование этих товаров и технологий любому физическому, юридическому лицу или организации в России».
Запрет начнет действовать с 10 июля 2022 года на контракты, заключенные до 9 апреля этого года.
Санкции напрямую вводят запрет на деятельность российско-австрийского совместного предприятия ООО «Спецтехника пожаротушения», совладельцем которого является один из трех лидеров мирового рынка пожарного транспорта и оборудования — австрийский концерн Rosenbauer. Производство пожарных машин по лицензии Rosenbauer налажено в Москве с 2009 года. Поначалу автомобили собирались на основе австрийских надстроек, которые в собранном виде приезжали из Европы и монтировались на шасси «КамАЗа».
Позже компания сочла такую схему слишком дорогой и начался процесс частичной локализации производства: «Научились катать алюминий по немецким технологиям, производить водобаки, самостоятельно выпускать электронные и прочие компоненты». Об этом рассказал «Газете.Ru» гендиректор совместного предприятия «Спецтехника пожаротушения» Денис Лелеко. Собеседник издания пока не может сказать, какой эффект санкции окажут на СП,
но не исключает прекращение поставок, в частности, тяжелых трехосных пожарных аэродромных автомобилей Rosenbauer Panther 6x6 в российские аэропорты.
«Если запретят, не будем поставлять, другие автомобили будем продавать», — отметил Лелеко.
Сейчас большинство комплектующих для производства пожарных машин по технологиям Rosenbauer выпускаются в России, уверяют в совместной компании. В числе немногих чисто импортных, но ключевых деталей — австрийские насосы и помпы. При желании в Москве получится продолжить выпуск пожарных авто, использовав отечественные насосы, уверяет Денис Лелеко.
Впрочем, по его словам, сейчас у предприятия основная проблема не санкции, а отсутствие загрузки на полную мощность.
«Мы недозагружены как предприятие. У нас ручная сборка, при объеме 300 единиц в год заказчик планирует покупку лишь 30 автомобилей, что для нас невыгодно»,
— посетовал Лелеко.
Российско-австрийская компания испытывает проблемы из-за неопределенной ситуации с шасси «КамАЗа» — в марте челнинский автозавод принял решение временно ограничить выпуск машин с современными двигателями в пользу выпуска транспорта экологического класса «Евро-2» или «Евро-3».
В России налажена очень мощная сеть заводов, которые самостоятельно производят пожарную технику, рассказал «Газете.Ru» редактор рубрики «Грузовики и автобусы» газеты «Авторевю» Федор Лапшин.
«Машины «Спецтехники пожаротушения» очень дорогие.
Кроме того, в последнее время компания все реже использовала комплектующие от Rosenbauer. То, что закупалось из-за границы, — это были лестницы Iveco для крупнейших городов — Москвы и Санкт-Петербурга. Лестницы такого же плана и формата, но на отечественных шасси «КамАЗа» делают в Торжке на предприятии «Пожтехника», — объясняет Лапшин.
Возможный отзыв лицензии компанией Rosenbauer не повлияет на производство пожарной техники в России, уверен эксперт. По всей стране, если не учитывать Москву, используется построенная в России пожарная техника, отмечает эксперт «Авторевю».
В России пока еще готовится аналог аэродромной пожарной техники Rosenbauer от Брянского автомобильного завода (подразделение Концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей»), но работы над ним пока не доведены до конца, напомнил Лапшин.
Пожарными автомобилями Rosenbauer оснащены аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово, Сочи, аэродром ВКС РФ Бутурлиновка в Воронежской области.
«КамАЗы» с надстройками Rosenbauer можно встретить в пожарных частях крупнейших городов России. Уникальность же аэродромных автомобилей обеспечивает специальная турель для тушения огня высоко от земли и в труднодоступных местах, а также возможность начать борьбу с огнем прямо в движении. Некоторые варианты «Пантеры» имеют специальную насадку, позволяющую прокалывать фюзеляж самолета в определенных отсеках.
Оставшиеся аэродромные автомобили смогут прослужить еще несколько десятилетий, поскольку пожары случаются весьма редко, пробег набирается очень медленно, и техника обслуживается идеально, полагает Лапшин.
Опрошенные «Газетой.Ru» аэропорты не предоставили комментарий о том, как санкции ЕС, затронувшие импортную пожарную технику, скажутся на безопасности воздушных перевозок. Не ответили оперативно и в МЧС, а также в головном офисе Rosenbauer.