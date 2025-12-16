В Ленинградской области нашли взрывоопасные обломки беспилотника

В Ленинградской области обнаружили взрывоопасные обломки беспилотника, сбитого российскими средствами противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

По его словам, обломки выявили между населенными пунктами Кириши и Будогощь. В настоящее время территория оцеплена, ведутся работы по разминированию опасного предмета, добавил чиновник.

Утром 16 декабря Дрозденко информировал, что силы ПВО уничтожили шесть беспилотников над Ленинградской областью.

Как сообщили в министерстве обороны России, в ночь на 16 декабря силы противовоздушной обороны сбили над российскими регионами 83 украинских беспилотника.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме назвали «жестом отчаяния» удары БПЛА ВСУ по России.