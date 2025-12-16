На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские военные взяли под контроль село в Харьковской области

Минобороны: ВС России освободили Новоплатоновку в Харьковской области
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военнослужащие группировки войск «Запад» в ходе активного наступления взяли под контроль Новоплатоновку в Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России в Telegram-канале.

В публикации говорится, что военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовых бригад Вооруженных сил Украины, а также подразделениям территориальной обороны и национальной гвардии противника возле населенных пунктов Благодатовка, Подолы, Шийковка, Глушковка и Купянск-Узловой Харьковской области, а также у Красного Лимана на территории Донецкой народной республики (ДНР).

Представители военного ведомства добавили, что потери украинской стороны составили более 220-ти военнослужащих. В ходе активности на линии боевого соприкосновения были уничтожены четыре боевые бронированные машины, 18 автомобилей, три артиллерийских орудия, станция радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

До этого бойцы группировки «Запад» Вооруженных Сил России (ВС РФ) ликвидировали группу колумбийских наемников у Купянска Харьковской области. По его словам, группа наемников из Латинской Америки была уничтожена благодаря слаженным действиям расчетов войск беспилотных систем и артиллерии.

Ранее Марочко сообщил о росте числа иностранных наемников ВСУ под Харьковом.

