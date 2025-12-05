На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МЧС назвали количество поврежденных домов из-за действий ВСУ в 2025 году

МЧС: более 11 тыс. жилых домов повреждено в ЦФО из-за действий ВСУ в 2025 году
true
true
true
close
Telegram-канал «Александр Хинштейн»

Более 11 тысяч жилых домов и 193 социально-значимых объекта в Центральном федеральном округе (ЦФО) РФ были повреждены в 2025 году в результате действий украинской армии. Об этом заявил начальник ГУ МЧС России по Москве генерал-майор внутренней службы Вадим Уваркин.

Он рассказал, что в ЦФО в текущем году зарегистрировано более 47 тысяч инцидентов, связанных с военным конфликтом. Из них 42 тысячи произошли на приграничных территориях.

«В результате повреждено более 11,2 тыс. жилых домов, 193 социально-значимых объекта, 179 объектов ТЭК, 295 объектов ЖКХ», — сказал Уваркин в ходе форума территориальных органов МЧС России субъектов ЦФО.

Генерал-майор подчеркнул, что количество поврежденных объектов топливно-энергетического комплекса увеличилось практически в два раза по сравнению с 2024 годом.

1 декабря президент России Владимир Путин заявил, что перед группировкой войск «Север» поставлена задача создать зону безопасности на границе для защиты российских территорий от обстрелов.

Ранее троих офицеров ВСУ заочно осудили за атаку на Курск с применением более 120 БПЛА.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Мужской климакс», или «андропауза». Как протекает и почему поражает молодых мужчин
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами