В МЧС назвали количество поврежденных домов из-за действий ВСУ в 2025 году

МЧС: более 11 тыс. жилых домов повреждено в ЦФО из-за действий ВСУ в 2025 году

Более 11 тысяч жилых домов и 193 социально-значимых объекта в Центральном федеральном округе (ЦФО) РФ были повреждены в 2025 году в результате действий украинской армии. Об этом заявил начальник ГУ МЧС России по Москве генерал-майор внутренней службы Вадим Уваркин.

Он рассказал, что в ЦФО в текущем году зарегистрировано более 47 тысяч инцидентов, связанных с военным конфликтом. Из них 42 тысячи произошли на приграничных территориях.

«В результате повреждено более 11,2 тыс. жилых домов, 193 социально-значимых объекта, 179 объектов ТЭК, 295 объектов ЖКХ», — сказал Уваркин в ходе форума территориальных органов МЧС России субъектов ЦФО.

Генерал-майор подчеркнул, что количество поврежденных объектов топливно-энергетического комплекса увеличилось практически в два раза по сравнению с 2024 годом.

1 декабря президент России Владимир Путин заявил, что перед группировкой войск «Север» поставлена задача создать зону безопасности на границе для защиты российских территорий от обстрелов.

Ранее троих офицеров ВСУ заочно осудили за атаку на Курск с применением более 120 БПЛА.