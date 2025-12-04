На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Липецке после атаки дрона выявили повреждение многоэтажного дома

Артамонов: обломки сбитого БПЛА повредили балкон многоэтажного дома в Липецке
true
true
true
close
Илья Питалев/РИА Новости

Многоэтажный дом в Липецке получил повреждения в результате падения обломков сбитого украинского дрона. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

По его словам, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был уничтожен ночью.

«Обломками незначительно повреждено остекление балкона многоэтажного дома в Липецке. <...> Пострадавших нет», — говорится в заявлении.

Артамонов добавил, что на место происшествия выезжали сотрудники оперативных служб. При этом мэру города Роману Ченцову было поручено провести оценку причиненного ущерба, чтобы в дальнейшем оказать помощь гражданам.

Утром 4 декабря министерство обороны РФ заявило, что в течение ночи над территорией страны перехватили 76 украинских БПЛА самолетного типа. В Крыму ликвидировали 21 беспилотник, в Ростовской области — 16, в Ставропольском крае — 14. Еще семь дронов сбили в Белгородской области, четыре — в Брянской области, три — в Воронежской области, по два — в Тульской, Орловской и Рязанской областях. Единичные цели нейтрализовали в Липецкой и Нижегородской областях, Краснодарском крае, столичном регионе и над акваторией Черного моря.

Ранее в Воронежской области в результате падения фрагментов БПЛА пострадала женщина.

