На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Брянской области в ходе обстрела пострадал мирный житель

Губернатор Богомаз: дрон ВСУ ранил водителя предприятия в Брянской области
close
Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Брянской области водитель предприятия получил ранения в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на предприятие компании «Мираторг», врачи оказали пострадавшему помощь. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, удар был совершен с помощью дронов-камикадзе по объекту в Климовском районе.

«В результате целенаправленного удара, к сожалению, осколочные ранения получил водитель предприятия», – написал Богомаз.

Губернатор добавил, что мужчину доставили в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Автомобиль «УАЗ», по словам главы региона, поврежден.

29 ноября Богомаз сообщил о том, что украинские беспилотники-камикадзе атаковали село Стратива в Стародубском муниципальном округе Брянской области. По его словам, удар был нанесен по движущемуся гражданскому автомобилю, в результате чего двое мирных жителей получили осколочные ранения.

Ранее в Белгородской области при атаке дрона пострадала женщина.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами