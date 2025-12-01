В Брянской области в ходе обстрела пострадал мирный житель

В Брянской области водитель предприятия получил ранения в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на предприятие компании «Мираторг», врачи оказали пострадавшему помощь. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, удар был совершен с помощью дронов-камикадзе по объекту в Климовском районе.

«В результате целенаправленного удара, к сожалению, осколочные ранения получил водитель предприятия», – написал Богомаз.

Губернатор добавил, что мужчину доставили в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Автомобиль «УАЗ», по словам главы региона, поврежден.

29 ноября Богомаз сообщил о том, что украинские беспилотники-камикадзе атаковали село Стратива в Стародубском муниципальном округе Брянской области. По его словам, удар был нанесен по движущемуся гражданскому автомобилю, в результате чего двое мирных жителей получили осколочные ранения.

Ранее в Белгородской области при атаке дрона пострадала женщина.