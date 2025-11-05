СМИ: КНДР направит в Россию тысячи военных

«Рёнхап»: КНДР отправит в Россию до 10 тысяч военных для восстановительных работ

КНДР начала переброску в Россию тысяч военнослужащих для выполнения восстановительных работ в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап» со ссылкой на данные Национальной разведывательной службы страны.

Согласно полученной информации, в Россию должны прибыть около 5 тыс. солдат инженерных войск северокорейской армии, которые займутся восстановлением разрушенной инфраструктуры. Еще 1 тыс. военных будет специализироваться на разминировании территорий.

В общей сложности, утверждают в Сеуле, Пхеньян направит в Россию до 10 тыс. своих бойцов.

В июле этого года глава МИД России Сергей Лавров во время встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном поблагодарил его за поддержку со стороны Пхеньяна, в том числе в вопросе освобождения Курской области. Как сообщили в МИД РФ, Северная Корея последовательно поддерживает действия России в рамках специальной военной операции. Также в министерстве отметили вклад военных Корейской народной армии, которые, по информации ведомства, помогли вытеснить украинские формирования и иностранных наемников с территории Курской области.

