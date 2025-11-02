TNI: украинская ПВО после атак ВС России почти прекратила свое существование

Модернизация ракетных комплексов «Искандер-М» позволила Вооруженным силам (ВС) России обходить украинские системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot американского производства, в результате чего она практически прекратила свое существование. Об этом пишет обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Брэндон Вайхерт.

Автор ссылается на коллегу из издания The American Conservative Эндрю Дэя, который писал, что ПВО Украины стала настолько ненадежной, что «было почти так, будто ее не существует». По его мнению, недавние сообщения в СМИ о том, что процент перехвата украинской стороной российских снарядов упал с 34% до 6%, соответствуют действительности.

В статье говорится, что поставленные Украине американские системы ПВО Patriot испытывают трудности из-за внезапных пикирований, которые российские «Искандеры-М» совершают на финальной фазе полета. Такие действия ракет вызывают пробелы в работе радиолокационных систем американских ПВО.

«Когда цель внезапно меняет траекторию полета, у программного обеспечения и системы перехватчика остается меньше времени на расчеты и корректировку перехвата. Следовательно, вероятность неудачного перехвата резко возрастает», — объяснил обозреватель.

Помимо этого, на работу украинской ПВО влияют так называемые «радиолокационные приманки», которые сбивают радары Patriot. Помимо этого, на оборону украинской стороны влияет постоянное производство новых ракет со стороны России.

Автор подчеркнул, что радары систем ПВО, поставленные Вооруженным силам Украины (ВСУ), требуют доработки, однако эти потребности не будут удовлетворены из-за разрушенного оборонно-промышленного комплекса Запада, поскольку он не может идти в ногу с экономикой России.

