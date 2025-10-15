На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВСУ сбрасывают умные бомбы на позиции российских войск в зоне СВО

Минобороны: ВСУ сбросили в зоне СВО восемь управляемых бомб
Станислав Красильников/РИА Новости

Украинские войска совершили массовый сброс умных бомб на позиции российских войск в зоне спецоперации. Речь идет о восьми управляемых авиационных бомбах, говорится в ежедневной сводке Минобороны России.

По информации оборонного ведомства, ни одному из восьми снарядов не удалось достичь цели — они были сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО). В Минобороны отметили, что скорее всего, это вооружение западного образца, переданное Киеву партнерами.

Помимо этого, за минувшие российские ПВО сбили 142 украинских дрона самолетного типа, предназначенных для поражения целей в глубоком тылу.

До этого российский десантник с позывным «Шпагат» рассказал, что ВСУ на Херсонском направлении при помощи тяжелых дронов типа «Баба-Яга» сбрасывают реагирующие на железо магнитные мины, произведенные в странах-членах НАТО. По его словам, противник проводит подобные операции ночью. Как отметил «Шпагат», российские саперы оперативно обезвреживают сброшенные ВСУ мины.

Рогов заявил, что ВСУ начали использовать мини-дроны для ударов по мирным жителям.

СВО: последние новости
