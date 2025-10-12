На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинский дрон атаковал автодорогу по пути в Белгород, есть пострадавшие

Гладков: по пути в Белгород пострадали двое мужчин в результате атаки дрона ВСУ
В Ракитянском районе на участке автодороги Ракитное — Белгород от удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по коммерческому объекту пострадали двое мужчин. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, их в тяжелом состоянии с минно-взрывными травмами и множественными осколочными ранениями их доставили в Ракитянскую ЦРБ. Губернатор рассказал, что им оказывается вся необходимая помощь.

«От детонации загорелись оборудование и две машины — пожарным расчетом огонь потушен», — добавил он.

Кроме того, повреждены оказались навес и еще две легковые машины.

В свою очередь, в поселке Пролетарский при детонации дрона на стоянке предприятия получили повреждения несколько машин. Помимо этого, различные последствия атаки фиксировались в селе Введенская Готня.

В Грайвороне в результате налета украинских БПЛА в двух частных домах выбиты окна. Также была посечена кровля одного гаража.

В Шебекино в результате повторного удара беспилотника по территории предприятия в одном из помещений произошел пожар. Гладков подчеркнул, что огонь оперативно ликвидировали, однако оказались посечены кровля и фасад здания. В селе Муром при взрыве снаряда оказалось повреждено остекление частного дома.

Ранее Гладков признался, что не смог убедить жену уехать из Белгорода.

