Le Figaro: офицер ВСУ заявил о больших проблемах с личным составом в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают большие проблемы с личным составом на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил в беседе с Le Figaro офицер штурмовой бригады.

«Пехоты больше нет. Теперь это не линия обороны, а просто позиции с двумя или тремя солдатами, которые могут находиться в 100-200 метрах друг от друга», — уточнил он.

Также украинский офицер рассказал, что все чаще военнослужащие ВСУ остаются на месте месяцами, без эвакуации, даже в случае получения ранения.

По его словам, военным сбрасывают еду и воду при помощи беспилотников.

Накануне советник президента РФ, ответственный секретарь Организационного комитета Восточного экономического форума Антон Кобяков сообщил, что Украина потеряла 1,8 млн военных за 3,5 года боевых действий. Источником этих данных стали сообщения британской прессы и результаты взлома базы данных украинского Генерального штаба.

