Фильмы про «Терминатора» уже становятся реальностью, это актуально в том числе для фронта. Об этом заявил посол Украины в Великобритании, экс-главком ВСУ Валерий Залужный, его слова приводит украинское издание «Страна».

«Робот за 50 долларов найдет тебя... Поэтому нам нужно искать решение, чтобы потом нам не пришлось отправлять кого-то в прошлое, чтобы сделать какие-то изменения», — сказал он.

По мнению экс-главкома ВСУ, развитие БПЛА и других средств поражения противника не позволяет «насытить» фронт большим количеством личного состава.

До этого политолог, американист Рафаэль Ордуханян заявлял «Газете.Ru», что Залужный может рассматриваться руководством Соединенных Штатов в качестве альтернативы президенту Украины Владимиру Зеленскому, так как последний не устраивает Вашингтон даже с формальной протокольной стороны.

Он назвал борьбу за пост президента Украины «мышиной возней» на фоне настоящей борьбы, которую российские войска ведут с ВСУ на поле боя.

Ранее США занялись поисками преемника Зеленского.