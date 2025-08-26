На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Залужный увязал «Терминатора» с конфликтом на Украине

Залужный: фильмы про «Терминатора» уже становятся реальностью
true
true
true
close
Vogue

Фильмы про «Терминатора» уже становятся реальностью, это актуально в том числе для фронта. Об этом заявил посол Украины в Великобритании, экс-главком ВСУ Валерий Залужный, его слова приводит украинское издание «Страна».

«Робот за 50 долларов найдет тебя... Поэтому нам нужно искать решение, чтобы потом нам не пришлось отправлять кого-то в прошлое, чтобы сделать какие-то изменения», — сказал он.

По мнению экс-главкома ВСУ, развитие БПЛА и других средств поражения противника не позволяет «насытить» фронт большим количеством личного состава.

До этого политолог, американист Рафаэль Ордуханян заявлял «Газете.Ru», что Залужный может рассматриваться руководством Соединенных Штатов в качестве альтернативы президенту Украины Владимиру Зеленскому, так как последний не устраивает Вашингтон даже с формальной протокольной стороны.

Он назвал борьбу за пост президента Украины «мышиной возней» на фоне настоящей борьбы, которую российские войска ведут с ВСУ на поле боя.

Ранее США занялись поисками преемника Зеленского.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами