«Больные люди»: в Госдуме хотят запретить маньякам участвовать в СВО

Депутат Миронов: насильникам следует запретить участвовать в СВО
true
true
true
close
sakhorn/Shutterstock/FOTODOM

В России необходимо ввести запрет на участие в военной спецоперации гражданам, осужденным за изнасилование, считает председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Боевые действия не могут исправить таких людей, а лишь делают их опаснее, объяснил он свое предложение в беседе с 360.ru.

Депутат назвал неверным подход, при котором контрактную службу в армии преподносят как возможность избежать уголовной ответственности. Статистика подтверждает, что 70% маньяков, отслуживших в горячих точках, после возвращения вновь совершают преступления, заявил он.

«Это больные люди, которых война не исправляет, а делает опаснее», — подчеркнул Миронов.

Сегодня заключить контракт с Минобороны не могут лица, осужденные за терроризм, экстремизм, педофилию, шпионаж, перечислил парламентарий, призвав добавить в этот список насильников. Это будет подтверждением того, что в стране думают не только о сегодняшнем, но и о завтрашнем дне, заключил парламентарий.

Напомним, до этого Миронов предложил отправлять в зону проведения СВО электросамокаты и прочие средства индивидуальной мобильности (СИМ). По его словам, на фронте они нужны для помощи бойцам и решения практических задач, в том числе они помогают военнослужащим передвигаться, а их запчасти используют для других целей.

Ранее депутаты разработали законопроект о бесплатном втором образовании для участников СВО.

