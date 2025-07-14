Депутаты разработали законопроект о бесплатном втором образовании для участников СВО

В Госдуму внесут законопроект, который предоставит участникам специальной военной операции возможность бесплатно получить второе среднее специальное и высшее образование. Об этом РИА Новости заявил руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Он отметил, что в настоящее время бесплатно получить можно лишь первое среднее специальное или высшее образование. В связи с тем, что многие ветераны, которые возвращаются из зоны боевых действий, по состоянию здоровья не могут вернуться к своей прежней деятельности, необходимо предоставить им возможность бесплатно получить другую профессию.

Миронов подчеркнул, что участники специальной военной операции смогут поступать в колледжи или вузы на конкурсной основе, и это не вызовет дополнительных расходов федерального бюджета.

10 июля уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что выступает с предложением законодательно дать возможность участникам специальной военной операции бесплатно получать второе среднее специальное образование.

Ранее Путин поднял вопрос социальных гарантий бойцам СВО и их семьям.