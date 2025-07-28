«С тротуара – на фронт»: в Госдуме призвали отправить электросамокаты на СВО

Электросамокаты и прочие средства индивидуальной мобильности (СИМ) следует отправлять в зону проведения военной спецоперации, так как на фронте они нужны для помощи бойцам и решения практических задач. В том числе они помогают военнослужащим передвигаться, а их запчасти используют для других целей, заявил 360.ru автор инициативы, председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Их уже сейчас используют наши военнослужащие на СВО — для атак, маневров, доставки боеприпасов, спасения раненых. Из запчастей сломанных электросамокатов и гироскутеров делают дроны, эвакуационные тележки», — пояснил депутат.

Он напомнил о предложении принять закон о создании инфраструктуры для СИМ и запрете на их использование на пешеходных зонах. Проще говоря, все самокаты предлагается вынести за пределы тротуаров на отдельные полосы и велодорожки. Пока условий для этого нет, власти российских городов локально вводят запреты и ограничения на движение СИМ, однако глобально проблему это не решает, посетовал Миронов.

«Пока инфраструктуры нет, а на местах сами вводят запреты, электросамокаты могли бы послужить фронту», — подчеркнул он.

Отметим, что при этом сообщалось о сокращении числа ДТП с электросамокатами – как уточняет газета «Известия» со ссылкой на официальные данные, в Москве этот показатель в январе-июне снизился на 59,8% по сравнению с прошлым годом. Число погибших и пострадавших в таких происшествиях сократилось на 42,9 и 60,2% соответственно.

В то же время парламентарий убежден, что в условиях недостаточного развития инфраструктуры для СИМ нужно выкупить транспортные средства у компаний и владельцев, а затем передать их бойцам. По его мнению, это стало бы реальной мерой поддержки военных, облегчило бы для них выполнение задач, повысило их мобильность.

Напомним, в российских регионах стали запрещать электросамокаты и другие. Впервые полный запрет на них ввели в Благовещенске, а затем — в Елабуге и двух муниципалитетах Ставропольского края. Сторонники инициативы ссылаются на отсутствие нужной инфраструктуры и рост числа ДТП. Однако правозащитники считают, что подобные меры приведут к еще большему хаосу в отрасли, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что Минтранс подготовит изменения к парковке электросамокатов.