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Над Калужской областью сбили еще три беспилотника

Шапша сообщил об уничтожении еще трех дронов над Калужской областью
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Evgeniy Maloletka/AP

В Калужской области сбили еще три беспилотных летательных аппарата. Об этом заявил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

Дроны были уничтожены на территории Кировского и Людиновского районов силами противовоздушной обороны в период с 11:30 до 12:30 по московскому времени, отметил он.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений. Организована работа оперативных групп, добавил глава региона.

Незадолго до этого Шапша сообщил об уничтожении трех беспилотников над Людиновским, Козельским и Хвастовичским районами. В Людиновском районе осколками уничтоженного БПЛА был незначительно поврежден фасад школы. На территории школы в это время находился только сторож.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее на Украине создали новый дрон «Батяра» с дальностью полета 800 км.

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Атаки БПЛА на Россию
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