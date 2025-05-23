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На Украине создали новый дрон

«Милитарный»: на Украине создали новый дрон «Батяра» с дальностью полета 800 км
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Inna Varenytsia/Reuters

На Украине создали новый дрон «Батяра» с дальностью полета 800 км. Об этом сообщил украинский портал «Милитарный».

Беспилотник был разработан компанией DeepStrikeTech. Преимуществом дрона разработчики назвали способность сохранять запрограммированную траекторию во время крутого пикирования на цель при получении повреждений.

«Основной целью разработки было создание легкого беспилотника, который можно было бы запускать с катапульты или транспортного средства, не требуя при этом подготовленных взлетно-посадочных полос», — рассказали создатели «Батяры».

До этого ВСУ начали использовать против России новые дроны FP-1.

Фрагменты беспилотных летательных аппаратов типа FP-1 были обнаружены в Саратовской, Московской, Воронежской, Калужской и Тульской областях после массированных ударов от 24 января и 11 марта.

В качестве силовой установки используется один двухцилиндровый двигатель внутреннего сгорания, вращающий двухлопастный толкающий винт постоянного шага. Масса осколочно-фугасной боевой части аппарата достигает 60 кг.

По мнению Дениса Федутинова, двигатель, установленный на беспилотнике, скорее всего, относится к продуктовой линейке немецкой компании 3W Modellmotoren.

Ранее Финляндия разработала новый дрон для Украины.

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