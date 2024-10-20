В Киеве произошли новые взрывы

В Киеве произошли повторные взрывы. Об этом сообщает украинский 24-й телеканал в Telegram.

«Повторные взрывы в Киеве», — говорится в сообщении.

Около полуночи «Страна.ua» сообщала, что в Киеве произошла серия взрывов.

Также в полночь в украинском городе Харьков произошли взрывы.

Около 21:00 газета написала о серии взрывов в Одесской области, а в 22:30 о взрыве в Кривом Роге.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее подполье сообщило об ударе по складу и ликвидации военных ВСУ в Запорожье.