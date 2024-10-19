В Киеве слышны взрывы

В Киеве произошли взрывы. Об этом сообщает украинский «24 канал».

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в столице страны была объявлена в 02:41. Кроме того, сигнал до сих пор звучит в Черниговской, Сумской, Полтавской и Черкасской областях республики.

В городе Шостка Сумской области Украины тоже прозвучали взрывы. Накануне вечером «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики написала и о взрывах в районе городского порта Одессы. Позднее появились видео с кадрами пожара. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб и врачи.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее появились кадры ударов по заводу в Николаеве на юге Украины.