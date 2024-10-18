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В США оценили переданные Украине австралийские Abrams

MWM: переданные Украине австралийские Abrams требуют активного техобслуживания

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Artur Widak/NurPhoto/Reuters

Австралийские танки Abrams, которые передадут Украине, нуждаются в большем техобслуживании для сохранения работоспособности. Об этом пишет американское издание Military Watch Magazine (MWM).

Журналисты обратили внимание, что раньше на Украину поставляли танки, которые были построены специально для нужд страны. Партия из Австралии отличается от предыдущих машин. По данным авторов, австралийские Abrams уже отслужили свой срок, из-за чего они требуют большего внимания для сохранения работоспособности.

Также авторы материала подчеркнули, что Австралия решила предоставить Украине танки только после получения более новых моделей.

«Решение было принято всего через несколько недель после получения Австралией первого из 120 более эффективных танков M1A2 Abrams из Соединенных Штатов, которые заменят старые M1A1», — говорится в материале.

О решении передать Украине танки сообщили 17 октября в минобороны Австралии. По данным ведомства, украинская сторона получит 49 машин.

Ранее в посольстве России заявили, что танки Abrams из Австралии сгорят на Украине.

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