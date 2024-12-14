Медведев назвал 2024 год временем испытаний

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на съезде «Единой России», который проходит в Национальном центре «Россия», заявил, что уходящий 2024 год стал для россиян «временем трудных испытаний». Его слова приводит Ura.ru.

«Мы продолжаем сражаться с неонацистским киевским режимом, который коллективный Запад во главе с Соединенными Штатами Америки накачивает деньгами и оружием», — отметил Медведев.

Он указал на обстрелы приграничных российских регионов, в результате которых страдают мирные жители.

На съезде Медведев также сообщил о предложении объявить предстоящий 2025 год годом муниципального депутата.

14 декабря в Национальном центре «Россия» проходит XXII съезд «Единой России», где будут утверждены изменения в народной программе и уставе, а также проведена ротация высшего совета и генерального совета партии.

Ранее Медведев перечислил союзников и друзей России.