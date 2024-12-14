В ХМАО мигранты гнались за школьниками из-за кинутых в их кафе снежков

В ХМАО мигранты погнались за тремя школьниками из-за их игр со снегом. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на МВД.

Инцидент произошел около кафе с шавермой в Сургуте. По данным источника, молодые люди несколько дней приходили к заведению и обстреливали его окна снежками.

Позже один из них зашел в помещение, и повар-иностранец, узнав подростка, кинул в него тюбиком с соусом, но промахнулся.

Спустя некоторое время школьники снова бросили несколько снежков в окна. Недовольные повара вышли на улицу и погнались за несовершеннолетними, чтобы подвести их к камерам, где позже будут видны их лица.

«Ребята сопротивлялись и мужчины хватая их с одного сняли шапку и дернули за волосы», – сообщается в публикации.

Вскоре о ситуации узнали родители и обратились в полицию. На данный момент проводятся все необходимые мероприятия, которые помогут выяснить обстоятельства произошедшего.

Известно, что иностранцы находятся на территории России и работают легально. Нарушений, связанных с миграционным законодательством, у них не выявили.

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