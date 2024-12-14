Экс-продюсер «Руки Вверх!» обвинил Сергея Жукова во лжи

Бывший продюсер группы «Руки Вверх!» Андрей Маликов в интервью «Газете.Ru» обвинил участника коллектива Сергея Жукова во лжи. По словам Маликова, артист на протяжении долгого времени публично порочит его честь и достоинство.

«В 1999 году группа сбежала от меня при участии третьей стороны и аффилированных лиц. Сергей, конечно, показывает все это, изменив все даты, события, города, обвинив меня в воровстве безумных денег. Все это наглая, циничная ложь. И это началось не вчера. Это началось в начале 2000-х годов. Сначала закулисно, в тусовках музыкантов, а потом уже, в 2007-м, и публично — с выходом фильма «Руки Вверх! 10 лет, все по-честному», где они начали искажать все события, дискредитировать мое имя и умышленно совершать действия, порочащие мою честь и достоинство, деловую репутацию гражданина и профессионала. Я не обращал на это внимание. Просто не хотел. Попыток встреч со мной никто не предпринимал. <...> У меня такое впечатление, что Сергей сменил прошивку у себя в мозгу и решил, что это для него правильная реальность того, что было в те времена, — в целях сделать себя правым», — заявил Маликов.

Андрей Маликов работал с «Руки Вверх!» в 1996-1999 гг. По словам продюсера, он непосредственно участвовал в создании первых альбомов группы.

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