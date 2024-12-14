Посол РФ заявил, что Москва и Сеул сохраняют шансы на восстановление связей

Россия и Южная Корея продолжают рассматривать возможность восстановления взаимных связей, заявил посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев, комментируя решение о вынесении импичмента президенту страны Юн Сок Ёлю. Эта информация была опубликована в Telegram-канале российской дипломатической миссии.

«(Россия и Южная Корея сохраняют. — ред.) возможности для стабилизации и в перспективе восстановления наших связей. Надеюсь, что драматические события, происходящие во внутриполитической жизни Республики Корея, в конечном итоге будут этому не препятствовать, а, наоборот, способствовать», — говорится в сообщении.

Зиновьев подчеркнул, что в последнее время двусторонние отношения находятся на грани точки невозврата, однако отметил, что Сеулом не был пересечен «красный рубеж», и не было принято решение о поставках летального оружия киевским властям.

Посол также добавил, что голосование парламента не завершает процесс импичмента президента, а его полномочия временно приостановлены и переданы в управление премьер-министру.

14 декабря парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту.

Юн Сок Ёль выразил готовность пройти процедуру импичмента и участвовать в расследовании инцидента с введением военного положения, а также заявил, что готов «бороться». Он подчеркнул, что введенное им военное положение не было мятежом, так как он действовал в рамках своих полномочий, пытаясь «защитить страну».

Ранее президенту Южной Кореи запретили выезд из страны.