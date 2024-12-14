Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США рассказали, как власти Украины пытаются заинтересовать Трампа природными ресурсами

NYT: Зеленский отложил до инаугурации Трампа соглашение о добыче ископаемых

close
Shannon Stapleton/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отложил до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа подписание с Вашингтоном соглашения о сотрудничестве в сфере добычи и переработки полезных ископаемых. Об этом пишет газета The New York Times.

По данным издания, киевские чиновники, зная деловой подход Трампа, пытаются заинтересовать его природными ресурсами Украины, чтобы получить расположение республиканца.

Газета напомнила, что на Украине имеются залежи 20 важнейших минералов, которые оцениваются в $11,5 трлн.

«В стране сосредоточена треть доказанных запасов лития в Европе — ключевого материала для аккумуляторных батарей, который может представлять интерес для бизнеса электромобилей Илона Маска, союзника Трампа», — отмечается в материале.

Изначально Украина планировала заключить соглашение о сотрудничестве в области добычи и переработки полезных ископаемых с администрацией Байдена, однако потом отложила подписание. Автор статьи считает, что Киев ожидает, когда Трамп вступит в должность президента, чтобы «представить сделку как победу его администрации».

24 ноября американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что Украина и США могут заключить «хорошее соглашение» о полезных ископаемых. Грэм напомнил, что примерно 50% продовольствия в Африку поступает с территории Украины. Экономические отношения с Киевом будут полезны для США, отметил он.

4 ноября NYT писала, что Зеленский может продать полезные ископаемые республики стоимостью в триллионы долларов Соединенным Штатам во время потенциальных переговоров с Трампом.

Ранее Зеленский предложил США разрабатывать месторождения, находящиеся под контролем России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами