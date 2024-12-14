В США рассказали, как власти Украины пытаются заинтересовать Трампа природными ресурсами

Президент Украины Владимир Зеленский отложил до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа подписание с Вашингтоном соглашения о сотрудничестве в сфере добычи и переработки полезных ископаемых. Об этом пишет газета The New York Times.

По данным издания, киевские чиновники, зная деловой подход Трампа, пытаются заинтересовать его природными ресурсами Украины, чтобы получить расположение республиканца.

Газета напомнила, что на Украине имеются залежи 20 важнейших минералов, которые оцениваются в $11,5 трлн.

«В стране сосредоточена треть доказанных запасов лития в Европе — ключевого материала для аккумуляторных батарей, который может представлять интерес для бизнеса электромобилей Илона Маска, союзника Трампа», — отмечается в материале.

Изначально Украина планировала заключить соглашение о сотрудничестве в области добычи и переработки полезных ископаемых с администрацией Байдена, однако потом отложила подписание. Автор статьи считает, что Киев ожидает, когда Трамп вступит в должность президента, чтобы «представить сделку как победу его администрации».

24 ноября американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что Украина и США могут заключить «хорошее соглашение» о полезных ископаемых. Грэм напомнил, что примерно 50% продовольствия в Африку поступает с территории Украины. Экономические отношения с Киевом будут полезны для США, отметил он.

4 ноября NYT писала, что Зеленский может продать полезные ископаемые республики стоимостью в триллионы долларов Соединенным Штатам во время потенциальных переговоров с Трампом.

Ранее Зеленский предложил США разрабатывать месторождения, находящиеся под контролем России.