Собянин анонсировал открытие еще четырех станций метро до конца года

Метро Москвы скоро дойдет до Коммунарки: до конца 2024 года планируется открытие еще четырех станций на Троицкой линии. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в беседе с ТАСС на съезде «Единой России», который проходит в Национальном центре «Россия».

«Мы дойдем Троицкой веткой до Коммунарки. Еще четыре станции [будет открыто]», — сказал он.

В начале декабря Собянин сообщал, что средняя часть Троицкой линии уже запущена.

Мэр также объявил о планах ввести в эксплуатацию Рублево-Архангельскую линию метро в 2026-2027 году и Бирюлевскую линию в 2030 году. По его словам, к этому времени доля новых вагонов в столичной подземке увеличится с нынешних 75% до 90%.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов заявлял, что после открытия первых станций Троицкой линии метрополитена на соседних линиях стало заметно свободнее. Он отметил, что ежедневно Троицкой линией метро пользуются более 30 тыс. пассажиров.

Ранее Ликсутов рассказал, как метро Москвы работает в часы пик.