Жители Дагестана остались без света

Энергетики Дагестана восстанавливают электроснабжение для более чем 50 тысяч жителей, которое было нарушено из-за сильного ветра и снегопада. Об этом сообщается в Telegram-канале Минэнерго республики.

«В связи с резким ухудшением погодных условий в регионе (снегопад и ветер с порывами до 25 м/с) были зафиксированы технологические сбои в электросетевом комплексе республики», — указано в сообщении.

В результате отключений без электричества остались жители нескольких районов Дагестана, а также Махачкалы, Хасавюрта, Буйнакска и Каспийска. Как сообщает Минэнерго, энергоснабжение для большинства потребителей уже восстановлено.

Работы по восстановлению энергоснабжения для оставшихся отключенных потребителей планируется завершить до конца дня.

Отмечается, что энергетики вернули свет в дома большей части потребителей. Это позволило почти в 3,5 раза снизить количество обесточенного населения.

13 декабря в Новосибирске более 170 домов остались без энергоснабжения. Аварийное отключение электроэнергии произошло в Октябрьском районе Новосибирска на улицах Красноармейской, Крамцева, Панфиловцев, Дунайской, Далидовича, Короленко, Ленинградской, Кузбасской, Воскова, Кирова, Сестрорецкой и Нижегородской.

Ранее центр Астаны оказался обесточен из-за хищения кабелей.