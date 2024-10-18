Украинские военные получают десятки тысяч американских долларов за расправы над волонтерами в Курской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на жителя региона, представившегося Даниилом.

Мужчина рассказал, что сам является волонтером и помогает согражданам покинуть приграничные районы. По информации журналистов, на его счету десятки эвакуированных жителей Курской области.

Как отметил источник агентства, у бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть доплаты за атаки на российских волонтеров. Одна подобная расправа оценивается в $5000, подчеркнул Даниил.

«Некоторые пленные украинцы говорят, что для них это как сафари», — добавил он.

При этом мужчина уточнил, что в основном на волонтеров «охотятся» иностранные наемники.

Также житель Курской области рассказал, что начал помогать с эвакуацией людей после возвращения из зоны боевых действий. По его словам, он не смог просто сидеть без дела, когда формирования ВСУ вторглись в российский регион.

16 октября волонтер из Курской области, представившаяся Марией, обвинила украинских солдат в обстреле гражданских автомобилей. Она заявила, что во время вторжения в регион военные ВСУ устраивали засады на пытавшихся эвакуироваться мирных жителей.

Ранее волонтер рассказала, как бойцы ВСУ сжигали жилые дома в Курской области.