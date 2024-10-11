Российские ЗРК «Бук-М3» смогут сбить переданные Вооруженным силам Украины истребители F-16, которые попадут в радиус действия ЗРК. Об этом сообщается в статье Аналитического центра по вопросам воздушно-космической обороны (АЦ ВКО) в журнале «Национальная оборона».

«С точки зрения эффективной площади рассеяния, скоростных характеристик, истребители F-16 ничем не отличаются от самолетов четвертого поколения советского производства, имеющихся в распоряжении войск киевского режима и неоднократно сбивавшихся расчетами войсковой ПВО», — сказано в статье.

6 октября стало известно, что Нидерланды поставили Украине первую партию F-16. Он добавил, что остальные из 24 обещанных истребителей прибудут в республику в ближайшие месяцы.

В конце сентября Брекелманс сообщал, что обсудил с послом США Шефали Раздан Дуггал поддержку Украины поставками истребителей F-16. В начале осени Нидерланды разрешили Украине использовать их военную технику, включая истребители F-16, для ударов по территории РФ. Брекелманс при этом подчеркивал, что Киев имеет право на самооборону, а власти королевства с самого начала не вводили для Киева никаких ограничений по дальности ударов с применением западного оружия. Тогда он отказался разглашать, сколько именно истребителей было поставлено в зону конфликта и где они находятся, чтобы «не делать Россию умнее, чем она есть сейчас».

Ранее в США отказались назвать сроки начала обучения летчиков ВСУ применению F-16.