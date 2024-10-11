Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России рассказали, что может уничтожить истребители F-16

АЦ ВКО: российские ЗРК «Бук-М3» могут уничтожить переданные Украине F-16

close
РИА Новости

Российские ЗРК «Бук-М3» смогут сбить переданные Вооруженным силам Украины истребители F-16, которые попадут в радиус действия ЗРК. Об этом сообщается в статье Аналитического центра по вопросам воздушно-космической обороны (АЦ ВКО) в журнале «Национальная оборона».

«С точки зрения эффективной площади рассеяния, скоростных характеристик, истребители F-16 ничем не отличаются от самолетов четвертого поколения советского производства, имеющихся в распоряжении войск киевского режима и неоднократно сбивавшихся расчетами войсковой ПВО», — сказано в статье.

6 октября стало известно, что Нидерланды поставили Украине первую партию F-16. Он добавил, что остальные из 24 обещанных истребителей прибудут в республику в ближайшие месяцы.

В конце сентября Брекелманс сообщал, что обсудил с послом США Шефали Раздан Дуггал поддержку Украины поставками истребителей F-16. В начале осени Нидерланды разрешили Украине использовать их военную технику, включая истребители F-16, для ударов по территории РФ. Брекелманс при этом подчеркивал, что Киев имеет право на самооборону, а власти королевства с самого начала не вводили для Киева никаких ограничений по дальности ударов с применением западного оружия. Тогда он отказался разглашать, сколько именно истребителей было поставлено в зону конфликта и где они находятся, чтобы «не делать Россию умнее, чем она есть сейчас».

Ранее в США отказались назвать сроки начала обучения летчиков ВСУ применению F-16.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами