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Операция по освобождению Покровского в Курской области попала на видео

Минобороны РФ показало кадры освобождения Покровского в Курской области

Освобождение хутора Покровский, расположенного в Суджанском районе Курской области, засняли на видео. Запись предоставило министерство обороны РФ.

На кадрах видно, как российские военные на машинах продвигаются к населенному пункту. Также в ролике запечатлена работа разведчиков, которые обнаруживали опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи дронов.

9 октября в пресс-службе министерства обороны РФ сообщили, что российские солдаты освободили два населенных пункта в Курской области. В ходе боевых действий украинские военные покинули хутор Покровский и деревню Новая Сорочина.

Позже в ведомстве уточнили, что Покровский под свой контроль взяли подразделения Воздушно-десантных войск РФ в составе группировки «Север». В операции принимали участие штурмовые группы на боевых машинах пехоты «БМП-2».

Как рассказали представители министерства, после обнаружения огневых точек украинских войск бойцы ВДВ РФ подавили их и зашли на опорный пункт ВСУ. При этом украинские солдаты решили не оказывать сопротивления, вместо этого «побросав документы» и покинув свои позиции.

Ранее российские военнослужащие освободили жительницу Курской области, которую против ее воли удерживали ВСУ.

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