Генштаб ВСУ признал превосходство российской армии

В генеральном штабе украинских войск признали, что Вооруженные силы России превосходят ВСУ по числу солдат и единиц техники, а также в очередной раз заявили о сложной ситуации на фронте. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале генштаба ВСУ.

«Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое превосходство в живой силе и технике, непрерывно атакует наши позиции», — говорится в сообщении.

7 октября украинский генштаб также заявлял о сложной обстановке в зоне боевых действий. Отмечалось, что тяжелее всего солдатам ВСУ приходится на Покровском, Купянском, Лиманском и Кураховском направлениях.

Ситуация под Купянском для украинских солдат осложняется проблемами со связью, о которых говорил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, военнослужащие ВСУ, которые находятся в районе Кругляковки и Сеньково, не могут связаться с вышестоящим командованием по частотам в диапазоне от 100 до 500 МГц.

Ранее сообщалось, что российские бойцы создали «мешок» для ВСУ у Купянска.