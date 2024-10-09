Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Генштаб ВСУ признал превосходство российской армии

Генштаб ВСУ во второй раз за неделю заявил о сложной обстановке на фронте

close
Станислав Красильников/РИА Новости

В генеральном штабе украинских войск признали, что Вооруженные силы России превосходят ВСУ по числу солдат и единиц техники, а также в очередной раз заявили о сложной ситуации на фронте. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале генштаба ВСУ.

«Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое превосходство в живой силе и технике, непрерывно атакует наши позиции», — говорится в сообщении.

7 октября украинский генштаб также заявлял о сложной обстановке в зоне боевых действий. Отмечалось, что тяжелее всего солдатам ВСУ приходится на Покровском, Купянском, Лиманском и Кураховском направлениях.

Ситуация под Купянском для украинских солдат осложняется проблемами со связью, о которых говорил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, военнослужащие ВСУ, которые находятся в районе Кругляковки и Сеньково, не могут связаться с вышестоящим командованием по частотам в диапазоне от 100 до 500 МГц.

Ранее сообщалось, что российские бойцы создали «мешок» для ВСУ у Купянска.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами