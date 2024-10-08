В Израиле считают, что претендента на пост главы «Хезболлы» уже нет

Хашем Сафи ад-Дин, претендент на пост лидера «Хезболлы» с высокой долей вероятности ликвидирован. Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант изданию The Times of Israel.

Сафи ад-Дин, глава исполнительного совета «Хезболлы», мог быть ликвидирован в ходе операции Израиля в Ливане, считает Галант.

«Хезболлах» - это организация без лидера. Насрулла был ликвидирован, его сменщик, вероятно, тоже ликвидирован. Это оказывает громадное влияние на все происходящее. Некому принимать решения, некому действовать», — утверждает Галант.

До этого за минувшие сутки со стороны Ливана по территории Израиля было запущено около 130 ракет.

Отмечается, что часть из них удалось перехватить, еще часть упала в округе Нижняя Галилея. Во время отражения атак в Израиле действовали сигналы воздушной тревоги.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.