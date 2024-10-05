ЦАХАЛ готовится ответить на ракетную атаку Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовится к серьезному и значительному ответу на ракетную атаку со стороны Ирана. Об этом сообщает армейское радио «Галей ЦАХАЛ».

«Это будет серьезно и значительно, мы находимся в центре подготовки и занимаемся этим большую часть времени», — заявил источник в ЦАХАЛ.

Он отметил, что Тегеран должен понимать, что ракетный обстрел будет иметь последствия для него.

Также Израиль ожидает значительного сотрудничества в наступательных действиях со стороны стран-партнеров.

Кроме того, стало известно, что Израиль не давал никаких гарантий администрации президента США Джо Байдена, что он не рассматривает нанесение ударов по ядерным объектам Ирана в качестве ответной меры на иранскую массированную ракетную атаку. Неназванный представитель Госдепа заявил, что в данный момент «трудно сказать», предпримет ли Израиль ответные меры в годовщину нападения ХАМАС на страну 7 октября.

Ранее Трамп призвал США позволить Израилю атаковать ядерные объекты.