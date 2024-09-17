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Два украинских дрона сбили над приграничным регионом РФ

Минобороны РФ: средства ПВО уничтожили два дрона ВСУ над Белгородской областью

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Inna Varenytsia/REUTERS

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Украинские дроны самолетного типа были сбиты около 13.00 по московскому времени.

16 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в результате обстрела Белгорода со стороны Украины повреждения получили 96 квартир, а также 11 частных домовладений и 66 автомобилей. Также пострадали 10 человек, девять из которых были госпитализированы с ранениями разной степени тяжести.

15 сентября Гладков заявил, что украинская армия выпустила около 60 боеприпасов по территории региона за сутки. В частности, под удар ВСУ попали три села в Белгородской области — Новая Таволжанка, Козинка и Байцуры.

Ранее в России успешно испытали необычную систему противовоздушной обороны.

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