Украинские войска создавали в ряде оккупированных районов Курской области нечто наподобие концлагерей, в которые насильно сгоняли мирных граждан. Об этом говорится в докладе посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям украинских властей Родиона Мирошника, выдержки из него приводит РИА Новости.

«В ряде контролируемых боевиками территорий были созданы подобия «концентрационных лагерей», куда насильно сгонялись мирные жители, не захотевшие или не имевшие возможности покинуть... территорию», — указано в документе.

Отмечается, что доказательства существования концлагерей собрал Российский Красный Крест в Курске, который опросил множество свидетелей.

Также в докладе говорится, что подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) согнали в подвалы интерната в Судже около 100 местных жителей, после чего использовали их для съемок пропагандистских сюжетов в украинских и западных СМИ.

Мирошник отмечает, что производившие съемку журналисты незаконно проникли в Курскую область в составе подразделений ВСУ с целью искажения реальных событий и «сокрытия информации о преступлениях террористического характера».

12 сентября Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела на военнослужащих 22-й мехбригады, 80-й десантно-штурмовой и 61-й отдельной механизированной бригад ВСУ. По версии следствия, солдаты обстреливали из артиллерийского орудия жителей Курской области, которые пытались скрыться в лесу, а также подорвали автомобиль с водителем при помощи двух дронов-камикадзе.

Ранее в Британии заявили об изоляции украинской армии в Курской области.