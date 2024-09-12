Украинские военные в Красноармейске (украинское название — Покровск) вынуждены скрываться, поскольку пророссийские жители города делятся информацией об их передвижении с РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал LCI.

«Все, кто был настроен проукраински, уже уехали», — сказал телеканалу украинский военный медик.

По его словам, в Красноармейске, расположенном на подконтрольной ВСУ территории ДНР, распространена враждебность по отношению к Киеву. Поэтому медик вместе с сослуживцами вынужден передвигаться по улицам в гражданской одежде.

Накануне американская газета The New York Times не исключила, что РФ может занять Красноармейск и получить стратегическое преимущество перед ВСУ, поскольку город находится в центре многих железнодорожных и автомобильных линий всего Донбасса.

О стратегическом значении Красноармейска для ВСУ сообщал также Пентагон.

6 сентября главком ВСУ Александр Сырский в интервью CNN заявил, что ВСУ испытывают наибольшие трудности на Покровском направлении фронта, оно является наиболее проблематичным для украинской армии.

Ранее на Западе заявили, что линии обороны ВСУ в Донбассе находятся на грани обрушения.