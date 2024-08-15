ВСУ атаковали четыре поселка в Белгородской области

Вооруженные силы Украины атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области. Об этом в Telegram-канале пишет губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В городе Шебекино в результате прилета снаряда в одном частном домовладении выбиты окна, повреждены кровля и забор. Село Муром Шебекинского городского округа атаковано с помощью беспилотника, вследствие чего поврежден частный дом», — пишет Гладков.
Также обстрелам подверглись частное домовладение в селе Старый Хутор в Валуйковском районе и оборудование на территории сельхозпредприятия на хуторе Леоновка.
При этом, по данным губернатора, среди жителей населенных пунктов пострадавших нет.
До этого были опубликованы кадры отселения жителей курского приграничья в безопасные районы.
Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).
Ранее часть беженцев из Курской области решили отправить в Запорожскую область.