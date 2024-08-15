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ВСУ атаковали четыре поселка в Белгородской области

Гладков сообщил об атаке ВСУ на четыре населенных пункта в Белгородской области

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Ã‚Â�Mbtarget/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области. Об этом в Telegram-канале пишет губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В городе Шебекино в результате прилета снаряда в одном частном домовладении выбиты окна, повреждены кровля и забор. Село Муром Шебекинского городского округа атаковано с помощью беспилотника, вследствие чего поврежден частный дом», — пишет Гладков.

Также обстрелам подверглись частное домовладение в селе Старый Хутор в Валуйковском районе и оборудование на территории сельхозпредприятия на хуторе Леоновка.

При этом, по данным губернатора, среди жителей населенных пунктов пострадавших нет.

До этого были опубликованы кадры отселения жителей курского приграничья в безопасные районы.

Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее часть беженцев из Курской области решили отправить в Запорожскую область.

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