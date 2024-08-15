Mash сообщил, что ВСУ сбросили мины на мирных жителей

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросили мины на спасаемых Вооруженными силами (ВС) России мирных жителей в Волчанске Харьковской области. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Mash.

Отмечается, что российские военные заметили надписи «SOS, нужна помощь!» на крыше поврежденного дома. Их выложили мужчины, находившиеся в подвале этого здания. Бойцы ВС РФ передали мужчинам записку с просьбой проследовать в безопасное место за БПЛА.

«Мы вас выведем в безопасное место, следуйте за беспилотником», — говорилось в записке.

Мужчины вышли в белых футболках, по пути их заметили солдаты ВСУ и сбросили мины.

До этого в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы Украины в ходе боев в Харьковской области потеряли за сутки до 190 бойцов. Отмечалось, что подразделения группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесли поражение живой силе и технике 22-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ

Ранее стало известно об отступлении ВСУ с большими потерями в ДНР.