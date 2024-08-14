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Мать российского солдата-срочника заявила, что узнала сына на видео с пленными

Мать солдата срочной службы ВС РФ рассказала, что узнала сына на видео с пленным

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Мать солдата срочной службы Вооруженных сил РФ сообщила, что узнала сына на видео с пленным. Об этом сообщает Telegram-канал «Тюмень ЧП».

По ее словам, сын попал в плен в Курской области еще 6 августа, когда в регионе начались бои с подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ), пересекших границу.

Она отметила, что сын попал в Курскую область еще в марте. Он перестал выходить на связь с родственниками 4 августа, а незадолго до этого сообщил, что у него могут изъять мобильный телефон. Отмечается, что через несколько дней в интернете появилось видео, где с перемотанными скотчем глазами молодой человек рассказывает, что попал в плен.

14 августа Минобороны России опубликовало кадры, на которых показан процесс взятия в плен военнослужащих ВСУ в Курской области. До этого в Минобороны России сообщили, что за прошедшие сутки ВС РФ взяли в плен в Курской области 18 украинских военнослужащих. Потери ВСУ, по данным ведомства, составили до 270 солдат и 16 единиц техники.

Ранее сообщалось, что Москва не планирует созыва Совбеза ООН по атаке на Курскую область.

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