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Липецк подвергся массированной атаке БПЛА

Массированная атака украинских дронов осуществлена на Липецк

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Shutterstock/Sibiryakova Elena

Липецк подвергся масштабной атаке беспилотников. Об этом сообщил глава области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

«Город атакован БПЛА. Силы противовоздушной обороны активно работают. Пожалуйста, не подходите к окнам и укройтесь в безопасном месте», — отметил он.

Ранее главное управление МЧС по региону предупреждало о потенциальной угрозе нападения беспилотников в Липецке и окрестностях.

За несколько часов до этого в Липецкой области объявили угрозу атаки беспилотников. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального МЧС.

В ночь на 9 августа ряд российских регионов подверглись атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Так, четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа были сбиты в небе над Брянской областью.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что средства ПВО сбили ракету «Нептун» украинских вооруженных сил над акваторией Черного моря.

Вечером 8 августа дежурные средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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