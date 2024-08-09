Липецк подвергся массированной атаке БПЛА

Липецк подвергся масштабной атаке беспилотников. Об этом сообщил глава области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

«Город атакован БПЛА. Силы противовоздушной обороны активно работают. Пожалуйста, не подходите к окнам и укройтесь в безопасном месте», — отметил он.

Ранее главное управление МЧС по региону предупреждало о потенциальной угрозе нападения беспилотников в Липецке и окрестностях.

За несколько часов до этого в Липецкой области объявили угрозу атаки беспилотников. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального МЧС.

В ночь на 9 августа ряд российских регионов подверглись атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Так, четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа были сбиты в небе над Брянской областью.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что средства ПВО сбили ракету «Нептун» украинских вооруженных сил над акваторией Черного моря.

Вечером 8 августа дежурные средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.