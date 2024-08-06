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В зоне СВО применили инновационный FPV-дрон с ИИ

На СВО российские военные применили FPV-дрон «Ветер» с искусственным интеллектом

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Виктор Антонюк/РИА Новости

В зоне специальной военной операции (СВР) начали применяться FPV-дроны «Ветер», оснащенные искусственным интеллектом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-разработчика.

«Особенности искусственного интеллекта позволяют наводить FPV-дрон «Ветер» на цель без дополнительных усилий оператора», — заявили там.

В компании отметили, что «появляется целеуказатель, происходит захват цели, и дрон в автономном режиме летит к ней».

Там подчеркнули, что это позволяет достигать результатов даже в режиме радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Отмечается, что объем поставок этих дронов в зону СВО достиг трех тысяч единиц ежемесячно.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что российская оборонная промышленность вышла на производство четырех тысяч FPV-дронов в сутки.

До этого российским специалистам удалось заполучить и изучить перспективный украинский дрон — дальнолет-камикадзе с реактивным двигателем, который способен «разгоняться» при приближении к зонам действия систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Ранее сообщалось, что ЦКБР разработало FPV-дрон «Судного дня» для применения в зоне ядерных ударов.

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Операция на Украине
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