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Киев согласился с запретом призывать в ВСУ украинцев в возрасте от 18 до 25 лет

Гончаренко: Рада поддержала запрет на призыв украинцев от 18 до 25 лет

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Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале сообщил, что Верховная рада поддержала запрет на призыв украинцев в возрасте от 18 до 25 лет в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам депутата, соответствующий законопроект поддержал комитет по нацбезопасности и обороне украинского парламента.

«Законопроект запрещает мобилизацию не только ограниченно годных от 18 до 25 лет, но и тех, кто не прошел срочную службу или кто не имеет военной кафедры», — отметил Гончаренко.

Он добавил, что ранее мобилизованные граждане Украины, подходящие под данную категорию, будут уволены со службы.

До этого издание «Страна.ua» сообщало, что в Верховную раду Украины был внесен законопроект, согласно которому избранные категории граждан, включая депутатов, получат право свободного выезда за границу.

Согласно документу, право на свободный выезд за границу получат военнообязанные, имеющие легальное право на отсрочку, включая депутатов, судей, чиновников высокого ранга и других лиц подобных категорий.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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