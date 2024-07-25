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Пленный боец ВСУ обвинил нетрезвых командиров в уничтожении батальона в ДНР

Военнопленный: батальон ВСУ у Часова Яра уничтожили из-за нетрезвых командиров

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Thomas Peter/Reuters

Решения командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые находились в состоянии наркотического опьянения, привели к уничтожению целого батальона в районе донецкого города Часова Яра. Об этом рассказал пленный боец украинских войск Эдуард Савеленко, передает ТАСС.

Мужчина отметил, что его вместе с товарищами отправили в Часов Яр. После прибытия военнослужащие узнали, что в армии их страны популярны различные запрещенные вещества.

«Командиры находились в состоянии наркотического опьянения, в таком состоянии управляли нами. <...> Батальон у нас закончился за два месяца благодаря таким вот командирам», — подчеркнул боец ВСУ.

Он уточнил, что сам служил в 40-м отдельном стрелковом батальоне. По словам пленного, всего за несколько дней его подразделение лишилось большей части солдат. Остальные либо получили ранения, либо пропали без вести.

В результате Савеленко решил добровольно сложить оружие. Мужчина сдался в плен российским войскам около города Торецка, расположенного в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее американские журналисты сообщили о злоупотреблении алкоголем в рядах ВСУ.

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