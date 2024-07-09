Пленный украинский солдат рассказал, как в ВСУ создаются штрафбаты

Военное руководство Украины создает штрафбаты, набирая в них непригодных для службы людей. Об этом рассказал пленный украинский боец, пишет RT.

По информации журналистов, солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) служил в одном из танковых подразделений. Мужчина уточнил, что его батальон принимал участие в боях за донецкий город Авдеевку и выполнял роль «пушечного мяса».

Со слов пленного, он вместе с товарищами отвлекал на себя огонь российских войск при отступлении 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ из населенного пункта.

Также солдат сообщил о создании в рядах украинских войск специальных штрафбатов. По его словам, в такие воинские подразделения попадают люди, впавшие в немилость к прежним командирам или непригодные для службы в армии.

«У нас там есть даже такие люди, у которых есть справка, что реально нельзя давать в руки оружие», — подчеркнул военный ВСУ.

До этого пленный украинский солдат Валентин Позняков заявил, что командование заставляет военнослужащих срочной службы заключать контракты с министерством обороны Украины и продолжать участие в боевых действиях. Как рассказывал мужчина, в 2023 году он сам был вынужден подписать бессрочный контракт с ВСУ.

Ранее боец ВСУ рассказал об отношении командиров к мобилизованным гражданам.