Постпред РФ заявил о первом случае, когда сотрудники ЗАЭС стали объектом атаки

Нападение на подстанцию «Радуга» Запорожской АЭС стало первой преднамеренной атакой Украины на сотрудников станции. Об этом заявил ТАСС постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Он напомнил, что украинские войска нанесли удар по подстанции «Радуга», расположенной на ЗАЭС, 3 июля. Там проводились ремонтные работы по оптимизации схемы электроснабжения города.
В результате атаки трех дронов камикадзе пострадали восемь сотрудников ЗАЭС, отметил дипломат.
«Это первый случай, когда сотрудников станции сделали объектом атаки преднамеренно», — сказал Ульянов.
Постпред также указал на то, что МАГАТЭ по-прежнему не готово назвать виновных в этих обстрелах, но «рано или поздно» доказательства появятся, и тогда агентству придется назвать виновную сторону.
3 июля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил о тяжелой ситуации в Энергодаре, который остался в значительной мере без электричества после удара ВСУ по подстанции «Радуга».
Ранее Запорожская АЭС сообщила МАГАТЭ о ранении сотрудников после атаки БПЛА.