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Постпред РФ заявил о первом случае, когда сотрудники ЗАЭС стали объектом атаки

Ульянов: сотрудники Запорожской АЭС впервые стали объектом нападения ВСУ

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Reuters

Нападение на подстанцию «Радуга» Запорожской АЭС стало первой преднамеренной атакой Украины на сотрудников станции. Об этом заявил ТАСС постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Он напомнил, что украинские войска нанесли удар по подстанции «Радуга», расположенной на ЗАЭС, 3 июля. Там проводились ремонтные работы по оптимизации схемы электроснабжения города.

В результате атаки трех дронов камикадзе пострадали восемь сотрудников ЗАЭС, отметил дипломат.

«Это первый случай, когда сотрудников станции сделали объектом атаки преднамеренно», — сказал Ульянов.

Постпред также указал на то, что МАГАТЭ по-прежнему не готово назвать виновных в этих обстрелах, но «рано или поздно» доказательства появятся, и тогда агентству придется назвать виновную сторону.

3 июля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил о тяжелой ситуации в Энергодаре, который остался в значительной мере без электричества после удара ВСУ по подстанции «Радуга».

Ранее Запорожская АЭС сообщила МАГАТЭ о ранении сотрудников после атаки БПЛА.

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